Форвард "Реала" Родриго заявил, что клуб не разрешает ему говорить о Месси

Бразильский форвард мадридского "Реала" Родриго после матча Лиги чемпионов с "Наполи" (4:2) попытался ответить на вопрос журналистов о недавнем конфликте с аргентинцем Лионелем Месси в квалификации чемпионата мира - 2026.