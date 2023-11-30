Форвард "Реала" Родриго заявил, что клуб не разрешает ему говорить о Месси

Бразильский форвард мадридского "Реала" Родриго после матча Лиги чемпионов с "Наполи" (4:2) попытался ответить на вопрос журналистов о недавнем конфликте с аргентинцем Лионелем Месси в квалификации чемпионата мира - 2026.
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