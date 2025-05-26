Легендарная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» возвращается!

После перерыва международная выставка «Авто+Автомеханика Санкт-Петербург» вновь возвращается в Северную столицу! Уже с 10 по 12 сентября 2025 года КВЦ «Экспофорум» снова станет местом встречи профессионалов, энтузиастов и экспертов автомобильного рынка.