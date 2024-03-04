Хуситы в ретроспективе истории

Хуситы – парни серьёзные Йемен: некогда Эдем Аравийской пустыни Хуситы нынче на слуху. Ребята они пассионарные: то судно израильское захватят, то корабль британский потопят, то дешёвенькими дронами в аравийском небе над дорогостоящим заокеанским ЗРК Patriot поиздеваются.