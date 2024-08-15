Трамп заявил о способности Харрис разрушить мир

Действующий вице-президент США Камала Харрис может разрушить весь мир. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Джерси, выступление политика транслировал телеканал PBS.
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