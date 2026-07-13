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Пронедра

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Учёные объясняют, почему загадочный гул слышит лишь часть людей планеты

Учёные объясняют, почему загадочный гул слышит лишь часть людей планеты

Гул, который нельзя записать По всему миру — в Таосе (Нью-Мексико), Бристоле (Великобритания), Виндзоре (Канада), Кокомо (Индиана) — небольшая доля жителей сообщает об одном и том же: непрекращающемся низкочастотном гуле, похожем на работающий дизельный двигатель вдалеке.

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