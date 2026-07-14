Trump Scraps Hormuz Toll Plan as U.S.-Iran Conflict Deepens

US President Donald Trump has walked back his plan to charge a 20 percent fee on cargo shipped through the Strait of Hormuz, replacing it with proposed trade and investment agreements with Persian Gulf states while maintaining a blockade on Iranian shipping.
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