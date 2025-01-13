Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Депутат Нилов рассказал, когда Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Нилов рассказал, когда Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Сокращение рабочей недели коснется не всех категорий работников.Депутат Госдумы Ярослав Нилов, член комитета по труду и социальной политике, рассказал, что Россия постепенно движется в сторону сокращения рабочего времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх