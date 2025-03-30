🌱 На полях Крыма вновь планируют выращивать мяту В течение трёх лет регион сможет обеспечить размножение мяты в любом объеме — от одного до десяти гектаров.
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🌱 На полях Крыма вновь планируют выращивать мяту В течение трёх лет регион сможет обеспечить размножение мяты в любом объеме — от одного до десяти гектаров.