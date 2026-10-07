Водителям напомнили правила поведения при появлении животных на дороге

Лоси, косули и кабаны нередко выбегают из леса практически перпендикулярно дороге, оставляя водителю считанные секунды на реакцию При внезапном появлении дикого животного перед автомобилем водителю необходимо начать интенсивное, но контролируемое торможение, стараясь удержать машину в своей полосе.