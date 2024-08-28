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Землян приглашают на редкое зрелище: На небе выстроился парад из шести планет

Землян приглашают на редкое зрелище: На небе выстроился парад из шести планет

Прямо сейчас жители Земли могут понаблюдать за редким космическим явлениям - парадом шести планет.Сегодня, 28 августа, у жителей Земли есть уникальный случай понаблюдать за редким астрономическим явлением - парадом из шести планет и Луны.

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