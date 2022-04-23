Параллельный импорт не приведет к росту контрафакта — глава ФТС

Разрешение параллельного импорта не приведет к росту объемов контрафакта, планируется завоз только оригинальных качественных товаров, заявил глава Федеральной таможенной службы России (ФТС) Владимир Булавин 23 апреля в ходе общения с журналистами.
Разрешение параллельного импорта не приведет к росту объемов контрафакта, планируется завоз только оригинальных качественных товаров, заявил глава Федеральной таможенной службы России (ФТС) Владимир Булавин 23 апреля в ходе общения с журналистами.
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