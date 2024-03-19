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Масштабные работы от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково проходили в выходные

Масштабные работы от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково проходили в выходные

В прошедшие выходные, 16 и 17 марта, специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обновляли контактные сети и сносили старые путепроводы на пересечении путей D1 и D2.

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