Масштабные работы от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково проходили в выходные

В прошедшие выходные, 16 и 17 марта, специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обновляли контактные сети и сносили старые путепроводы на пересечении путей D1 и D2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии