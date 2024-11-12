ФАС назвала рекламу автокредита Сбербанка нарушающей закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Кредитная организация не указала часть существенной информации об условиях автокредита, сообщили в пресс-службе антимономольного органа 12 ноября.
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