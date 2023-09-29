Преимущества получения государственных услуг в сфере миграции в электронном виде и отличия от получения традиционным способом

В последнее время все больше граждан отдают предпочтение интернету. В современном информационном веке получить государственные услуги можно посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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