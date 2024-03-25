Юрий Селиванов: Почему Россия все равно победит

Владимир Терентьев

А ещё, чтобы сберечь ребят на фронте, можно пригласить союзников - Китай и Северную Корею, поучаствовать в нашей совместной освободительной борьбе от мирового империализма и пусть забирают потом Польшу, Венгрию или Германию себе, и переселяются на новые для себя земли.... И это будет не 2000 маккроновских лохов - Китай легко может выделить пару миллионов добровольцев ...