Заноза
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Заноза

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Юрий Селиванов: Почему Россия все равно победит

Юрий Селиванов: Почему Россия все равно победит

История дана нам для того, чтобы было с чем сравнивать и откуда черпать духовные силы для неудержимого движения вперед  Источник изображения: соцсети Перед вами – самый сухой остаток «победы демократии» в России: Темно-коричневый цвет – линия фронта между Россией и Западом в 1989 году.

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Комментарии
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Владимир Терентьев
А ещё, чтобы сберечь ребят на фронте, можно пригласить союзников - Китай и Северную Корею, поучаствовать в нашей совместной  освободительной борьбе от мирового империализма и пусть забирают потом Польшу, Венгрию или Германию себе, и переселяются на новые для себя земли....                        И это будет не 2000 маккроновских лохов - Китай легко может выделить пару миллионов добровольцев ...
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