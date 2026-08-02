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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Верю, впереди у нас еще много лет совместной работы». Гуменник поблагодарил Арутюняна за стажировку и выложил фото с Малининым и Бурн

Российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил тренера Рафаэля Арутюняна за сотрудничество. С середины мая Гуменник находился в США на стажировке у Арутюняна.

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