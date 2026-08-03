Почему Балтийское море считают смертельной ловушкой: личный взгляд на скрытые угрозы

Признаюсь, долгое время Балтика ассоциировалась у меня исключительно с безмятежным отдыхом: янтарные закаты, тихий шепот сосен на дюнах и прохладная вода, в которую так приятно окунуться жарким летним днем.
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