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Почему Балтийское море считают смертельной ловушкой: личный взгляд на скрытые угрозы

Почему Балтийское море считают смертельной ловушкой: личный взгляд на скрытые угрозы

Признаюсь, долгое время Балтика ассоциировалась у меня исключительно с безмятежным отдыхом: янтарные закаты, тихий шепот сосен на дюнах и прохладная вода, в которую так приятно окунуться жарким летним днем.

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