Больше 100 лет в Приморье готовят специалистов для железнодорожной отрасли страны

Машинистов локомотивов, машинистов холодильных установок, слесарей по обслуживанию и ремонту подвижного состава, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, сварщиков ручной и частично механизированной сварки, электромонтажников электрических сетей и электрооборудования, специалистов сервиса на транспорте успешно готовят в Приморье.