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В МВД назвали самые частые ошибки при сдаче экзаменов на водительские права

В МВД назвали самые частые ошибки при сдаче экзаменов на водительские права

Наиболее распространенные ошибки, совершаемые при сдаче практического экзамена на получение водительских прав в России, включают нарушение дорожной разметки и несвоевременное включение указателя поворота.

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