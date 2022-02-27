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Месси получил 7 из 10 от L’Équipe за игру с «Сент-Этьеном» – в «ПСЖ» оценка выше только у Мбаппе

Издание L’Équipe оценило игру футболистов «ПСЖ» и «Сент-Этьена» в матче Лиги 1. Самые высокие оценки среди игроков, принявших участие в матче, получили нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, оформивший дубль и сделавший голевую передачу (9 баллов из 10), хавбек «Сент-Этьена» Дени Буанга, забивший единственный гол своей команды, и форвард «ПСЖ» Лионель Месси, сделавший два результативных паса (оба – по 7 баллов).

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