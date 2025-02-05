Физические упражнения полезны для снижения артериального давления у детей с избыточным весом

Выводы ученых о пользе конкретных моделей физических упражнений на снижение артериального давления у детей с лишним весом могут помочь работникам здравоохранения в разработке эффективных программ, направленных на устранение сразу двух проблем — повышенного артериального давления и ожирения.
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