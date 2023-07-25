СК РФ забрал у МВД дело в отношении банды мигрантов, терроризировавшей подростков в московском Гольяново⁠⁠

https://mskvremya.ru/article/2. СК РФ намерен арестовать участников этнической преступной группировки, терроризировавшей подростков на востоке Москвы Главное следственное управление СК РФ по Москве забрало для дальнейшего расследования из МВД уголовное дело в отношении членов «этнической преступной группировки», выходцев «средней Азии и Кавказа», которые на протяжении полугода терроризировали российских подростков на территории столичного района Гольяново – угрожая расправой забирали деньги и ценности.