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СК РФ забрал у МВД дело в отношении банды мигрантов, терроризировавшей подростков в московском Гольяново⁠⁠

СК РФ забрал у МВД дело в отношении банды мигрантов, терроризировавшей подростков в московском Гольяново⁠⁠

https://mskvremya.ru/article/2. СК РФ намерен арестовать участников этнической преступной группировки, терроризировавшей подростков на востоке Москвы Главное следственное управление СК РФ по Москве забрало для дальнейшего расследования из МВД уголовное дело в отношении членов «этнической преступной группировки», выходцев «средней Азии и Кавказа», которые на протяжении полугода терроризировали российских подростков на территории столичного района Гольяново – угрожая расправой забирали деньги и ценности.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Это делают наши враги, которые с радостью несут межнациональную рознь
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2 час.
Владимир Дегтярев
А чё гольяттинские парни не могли ответить?
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2 час.
НД
Николай Данилов
Обязаны ответить. Нацики не желают жить по нашим законам
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1 час.

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