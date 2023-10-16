Наконец-то Эрдоган проснулся и начал рубить правду, о которой все знали, но боялись вслух произнести.
"Что они тут забыли?": Эрдоган гонит американских моряков. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется до предела
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
это ж скока от этих "десятков млрд" 2% будет?.. кто о чем, а "лысый" о бабках, в погоне за которыми все средства хороши, - 2% и человеческие жизни? - а?
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1 д.
Галина Чужая
Да, уж. США для поправки морды лица срочно нужна хотя бы малепусенькая победа хоть в чём. Видимо надеется, что авианосец может напугать арабов. Только, мне думается, что именно это больше всего и заставит арабов сплотиться и придушить пособников США в регионе.
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1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
США сейчас напоминают выжатый лимон , который американские бабушки пытаются ещё хоть как-то использовать , натирая им свои части тела для омоложения , но не получится , поскольку выросли новые растущие плоды с более эффективными ароматами и полезными свойствами .
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1 д.
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