Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Израиль- нацистское государство. А арабы- трусы. не умеющие объединиться против общего врага. Не мусульмане они, а та...Израиль выдвинул ...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    У них менталитет базарный и грязный везде. Лепешки на ляжке  голой  бабы катают и пекут и только огневая обработка, в..."Кушайте, дорогие...
  • Александр Григоров
    Как не горько признавать но видимо арабы хотят чтобы их поодиночке уничтожили  ..объединится и дать отпор фашистам он...Израиль выдвинул ...

"Что они тут забыли?": Эрдоган гонит американских моряков. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется до предела

"Что они тут забыли?": Эрдоган гонит американских моряков. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется до предела

Наконец-то Эрдоган проснулся и начал рубить правду, о которой все знали, но боялись вслух произнести.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
это ж скока от этих &quot;десятков млрд&quot; 2% будет?.. кто о чем, а &quot;лысый&quot;  о бабках, в погоне за которыми все средства хороши, - 2% и человеческие жизни? - а?
Ответить
1 д.
Галина Чужая
Да, уж. США для поправки морды лица срочно нужна хотя бы малепусенькая победа хоть в чём. Видимо надеется, что    авианосец  может напугать арабов. Только, мне думается, что именно это больше всего и заставит арабов сплотиться и придушить пособников США в регионе.
Ответить
1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
США сейчас напоминают выжатый лимон , который американские бабушки пытаются ещё хоть как-то использовать , натирая им свои части тела для омоложения , но не получится , поскольку выросли новые растущие плоды с более эффективными ароматами и полезными свойствами .
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх