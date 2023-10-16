"Что они тут забыли?": Эрдоган гонит американских моряков. Ситуация на Ближнем Востоке накаляется до предела

СК Сергей Ковалев это ж скока от этих "десятков млрд" 2% будет?.. кто о чем, а "лысый" о бабках, в погоне за которыми все средства хороши, - 2% и человеческие жизни? - а?

Галина Чужая Да, уж. США для поправки морды лица срочно нужна хотя бы малепусенькая победа хоть в чём. Видимо надеется, что авианосец может напугать арабов. Только, мне думается, что именно это больше всего и заставит арабов сплотиться и придушить пособников США в регионе.