Плюс-минус рубль в цифре. Аргументы «за» и несколько фактов «против»

Лучше поздно, чем ничего Банк России с изрядным опозданием презентует цифровой рубль, не утруждая себя пространными разъяснениями, чем он в принципе отличается от обычного безналичного и зачем вообще нужен.
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