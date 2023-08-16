БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий кокин
    Пусть живут, как и раньше, в юртах, если не могут по другому.Казахстан на гран...
  • Дмитрий Ковера
    Может, конечно, и будет толк показать то видео "лично Владимиру Владимировичу", если только на видео не то, чего он х..."Теперь дети мигр...
  • Вовладар Даров
    Они идут уже более 50 лет, все не придут!))Соединенные Штаты...

Расстрел Дома Советов от первого лица

Расстрел Дома Советов от первого лица

Валерий Сифоров «Виктор Степанович! .Мы там видели детей, женщин. Там где-то пятьсот или шестьсот трупов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Ленар
&quot;президент&quot;  - есть исполнитель , его обязанность стоять на страже конституции !                  ОБЯЗАННОСТЬ ХОЗЯИНА   НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В ДОМЕ- СТРАНЕ !                       Хозяином провозглашен народ !    ОБЯЗАННОСТЬ НАРОДА  РЕШАТЬ  В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИТЬ  , С КАКИМИ ЗАКОНАМИ И ПРАВИЛАМИ .... !                                                                                      А ОН ОВЕЧКА - ЕГО ПАСУТ ЕГО ЖЕ СЛУГИ - ЧИНОВНИКИ !                 И он  глупо-и тупо живет в ожидании и надеждах что кто то за него  сделает его работу !          ЕРАЛАШ !
Ответить
8 час.
Астон Мартин
И этому дятлу дворец в Екатеринбурге отгрохали ? странно весьма , а вообще какую нибудь войну , кроме с собственным народом и парламентом , ельцин выиграл , никто не в курсе , где его заслуги зарыты и на какие денежки существует семейка ???🤔
Ответить
8 час.
ВМ
Вениамин Мельников
а вошёл ли этот  кровавый переворот в новый школьный учебник по истории.В 1905 г.кровавое воскресение ,в октябре 1993 кровавый переворот и пляска сукко та на крови.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх