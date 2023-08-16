Валерий Сифоров «Виктор Степанович! .Мы там видели детей, женщин. Там где-то пятьсот или шестьсот трупов.
Расстрел Дома Советов от первого лица
Комментарии
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Л
Ленар
"президент" - есть исполнитель , его обязанность стоять на страже конституции ! ОБЯЗАННОСТЬ ХОЗЯИНА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В ДОМЕ- СТРАНЕ ! Хозяином провозглашен народ ! ОБЯЗАННОСТЬ НАРОДА РЕШАТЬ В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИТЬ , С КАКИМИ ЗАКОНАМИ И ПРАВИЛАМИ .... ! А ОН ОВЕЧКА - ЕГО ПАСУТ ЕГО ЖЕ СЛУГИ - ЧИНОВНИКИ ! И он глупо-и тупо живет в ожидании и надеждах что кто то за него сделает его работу ! ЕРАЛАШ !
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8 час.
Астон Мартин
И этому дятлу дворец в Екатеринбурге отгрохали ? странно весьма , а вообще какую нибудь войну , кроме с собственным народом и парламентом , ельцин выиграл , никто не в курсе , где его заслуги зарыты и на какие денежки существует семейка ???🤔
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8 час.
ВМ
Вениамин Мельников
а вошёл ли этот кровавый переворот в новый школьный учебник по истории.В 1905 г.кровавое воскресение ,в октябре 1993 кровавый переворот и пляска сукко та на крови.
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3 час.
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