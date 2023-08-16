Расстрел Дома Советов от первого лица

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Ленар

"президент" - есть исполнитель , его обязанность стоять на страже конституции ! ОБЯЗАННОСТЬ ХОЗЯИНА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В ДОМЕ- СТРАНЕ ! Хозяином провозглашен народ ! ОБЯЗАННОСТЬ НАРОДА РЕШАТЬ В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИТЬ , С КАКИМИ ЗАКОНАМИ И ПРАВИЛАМИ .... ! А ОН ОВЕЧКА - ЕГО ПАСУТ ЕГО ЖЕ СЛУГИ - ЧИНОВНИКИ ! И он глупо-и тупо живет в ожидании и надеждах что кто то за него сделает его работу ! ЕРАЛАШ !