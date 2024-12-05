Время пошло: южноуральцам дали неделю на то, чтобы задать вопрос губернатору

Стартовал прием вопросов на «Прямую линию» с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, «Прямая линия» с главой региона Алексеем Текслером пройдет 11 декабря.
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