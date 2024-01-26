Global Times: НАТО стремится сформировать образ российской угрозы

CM

C Major

по поводу образа врага - обработка населения и подготовка населения к войне была видно отчетливо еще с Буша младшего,но пока пиндосы не затрагивали Китай,те просто выжидали,а теперь решили показать,что тоже заметили....Азиатские хитрости..