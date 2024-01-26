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Global Times: НАТО стремится сформировать образ российской угрозы

Global Times: НАТО стремится сформировать образ российской угрозы

Основная цель НАТО заключается в формировании образа так называемой "российской угрозы". Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюя.

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Комментарии
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CM
C Major
по поводу образа врага  - обработка населения и подготовка населения к войне  была видно отчетливо еще с Буша младшего,но пока пиндосы не затрагивали Китай,те просто выжидали,а теперь решили показать,что тоже заметили....Азиатские хитрости..
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