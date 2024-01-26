Global Times: НАТО стремится сформировать образ российской угрозы

Основная цель НАТО заключается в формировании образа так называемой "российской угрозы". Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюя.
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