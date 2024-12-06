Более 172 тысяч нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги.Дом». Только за последнюю неделю приложение скачали 2,1 тысячи жителей региона, а в целом по России число пользователей приложения превысило 7 млн человек.
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