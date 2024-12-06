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Нижегородская правда

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Более 172 тысяч нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Более 172 тысяч нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Более 172 тысяч нижегородцев уже пользуются приложением «Госуслуги.Дом». Только за последнюю неделю приложение скачали 2,1 тысячи жителей региона, а в целом по России число пользователей приложения превысило 7 млн человек.

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