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Билл Гейтс призвал срочно спасать человечество от ИИ

Билл Гейтс призвал срочно спасать человечество от ИИ

Странам необходимо объединиться, чтобы спасти человечество от последствий, которые могут произойти при неконтролируемом развитии искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель Microsoft Билл Гейтс 26 августа в эссе, опубликованном на его сайте.

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