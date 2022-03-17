Ситуация с ценами в РФ на энергоресурсы стабильная — с начала марта стоимость бензина не увеличилась, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с депутатами от фракции «Новые люди», посвященной текущей работе ТЭК в условиях внешних ограничений.