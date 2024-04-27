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«Диктант Победы» в Ноябрьске написали 300 человек

«Диктант Победы» в Ноябрьске написали 300 человек

Люди разного возраста и разных профессий ответили на 25 тестовых заданий. В этом году блок вопросов посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков и другим юбилейным датам.

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