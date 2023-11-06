Врач Тимаков посоветовал следить за состоянием здоровья ребёнка осенью

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков перечислил в беседе с RT ряд важных правил, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить и поддержать здоровье ребёнка в нестабильный осенний период.
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