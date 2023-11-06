RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 198 подписчиков

Врач Тимаков посоветовал следить за состоянием здоровья ребёнка осенью

Врач Тимаков посоветовал следить за состоянием здоровья ребёнка осенью

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков перечислил в беседе с RT ряд важных правил, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить и поддержать здоровье ребёнка в нестабильный осенний период.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх