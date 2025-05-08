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Царьград

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Финляндия начнёт следить за мобильниками на границе с Россией: как и зачем

Финляндия начнёт следить за мобильниками на границе с Россией: как и зачем

Финские пограничники решили отслеживать передвижение каждого мобильника на границе с Россией.Пограничники Финляндии решили создать систему радионаблюдения, с помощью которой можно будет отслеживать мобильные телефоны.

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