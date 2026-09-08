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El Paso Animal Services rescues kitten from utility pipe

An animal services officer in El Paso, Texas, recently rescued a tiny gray kitten from a 20-foot-deep utility pipe full of rainwater and trash.

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