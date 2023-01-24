Депутаты и фермеры призвали реанимировать Кулундинский канал Это позволит сделать сельское хозяйство на данной территории более эффективным В Каменском районе нужно реанимировать Кулундинский магистральный канал и модернизировать систему полива.
Депутаты и фермеры призвали реанимировать Кулундинский канал Это позволит сделать сельское хозяйство на данной территории более эффективным В Каменском районе нужно реанимировать Кулундинский магистральный канал и модернизировать систему полива.
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