Полпред в ДФО: агитаторы-уменьшители должны преследоваться по закону

Лица, агитирующие против единства России должны в полной мере ощутить силу российского закона. Об этом 8 июня заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе межведомственного совещания с генеральной прокуратурой.
Лица, агитирующие против единства России должны в полной мере ощутить силу российского закона. Об этом 8 июня заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе межведомственного совещания с генеральной прокуратурой.
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