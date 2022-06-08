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Полпред в ДФО: агитаторы-уменьшители должны преследоваться по закону

Полпред в ДФО: агитаторы-уменьшители должны преследоваться по закону

Лица, агитирующие против единства России должны в полной мере ощутить силу российского закона. Об этом 8 июня заявил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе межведомственного совещания с генеральной прокуратурой.

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