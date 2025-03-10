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Нескучные технологии

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Новый оптический чип работает с тактовой частотой 100 ГГц

Новый оптический чип работает с тактовой частотой 100 ГГц

Международная команда исследователей во главе с учёными из Пекинского университета в представила инновационный оптический чип, способный работать с тактовой частотой до 100 ГГц, что значительно превышает показатели традиционных электронных чипов, … .

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