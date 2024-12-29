Стало известно об опасных петардах в России с "украинским следом"

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa Украинские спецслужбы устроили доставку по всей России петард типа "Корсар-1000" и "Корсар-10000", которые имеют взрывоопасное вещество, способное мгновенно сдетонировать.
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