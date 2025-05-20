Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военэксперт назвал сроки начала нового масштабного наступления ВС РФ в зоне СВО

Ведущий отечественный специалист по системам ПВО, военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предсказал масштабное наступление российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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