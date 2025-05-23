Минобороны сообщило о 112 сбитых за ночь БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили и перехватили 112 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Большинство из них — 22 сбито над территорией Московского региона, а также над Крымом (22), Тульской (18) и Курской (11) областями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии