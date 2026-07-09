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Аллерголог НИКИ детства Березина дала советы по защите от укусов комаров летом

Аллерголог НИКИ детства Березина дала советы по защите от укусов комаров летом

Неделя профилактики аллергических заболеваний проходит в России с 6 по 12 июля. Специалисты НИКИ детства напомнили родителям, почему комары чаще кусают детей и в каких случаях укусы требуют обращения к врачу.

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