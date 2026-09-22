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Иркутск Сегодня

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Ночевала, стоя под деревом в дождь. Пенсионерка четыре дня провела в тайге в Иркутской области

В Иркутской области нашли пропавшую несколько дней назад жительницу Зиминского района. Напомним, что сообщение о пропаже 67-летней женщины появилось в СМИ 19 сентября.

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