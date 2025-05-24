США заявили о возможности уничтожать цели по всей планете за минуты

Использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут, заявил директор Национального агентства геопространственной разведки Соединенных … .
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