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Допинг-тестирование на Олимпиаде-2026 могут перенести из Италии из-за проблем с лабораторией в Риме

Как сообщает AFP, в стране есть одна лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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