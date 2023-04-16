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«Накормите, напоите, раненых проверьте»: Пригожин отдал приказ об отправке украинских пленных домой

«Накормите, напоите, раненых проверьте»: Пригожин отдал приказ об отправке украинских пленных домой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поручил бойцам «оркестра» передать Украине группу пленных солдат ВСУ в день православной Пасхи, предварительно накормив, напоив и проверив раненых, сложивших оружие.

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