Введены в действие правила маркировки икры осетровых и лососевых

Правилами регламентированы требования к участникам оборота товаров, регистрации товаров в информационной системе мониторинга; порядок формирования, нанесения средств идентификации; порядок и сроки представления участниками оборота товаров сведений оператору информационной системы мониторинга о вводе в оборот, об обороте и о выводе из оборота товаров для их включения в информационную систему мониторинга.