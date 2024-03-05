Великобритания вынуждает Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Британское издание The Guardian со ссылкой на представителя властей пишет, что Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров Бундесвера.
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