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На Украине готовы заплатить 50 млн рублей за голову дагестанского бойца, который три недели удерживал опорник ВСУ, отбивая атаки

На Украине готовы заплатить 50 млн рублей за голову дагестанского бойца, который три недели удерживал опорник ВСУ, отбивая атаки

Закарья Алиев без еды и воды удерживал вражеский опорный пункт, который до этого не могли захватить месяцами.

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