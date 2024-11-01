В небе над Курской областью уничтожен 61 БПЛА

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,"sans-serif"">С 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по субъектам РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)