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В небе над Курской областью уничтожен 61 БПЛА

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,&quot;sans-serif&quot;">С 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по субъектам РФ.

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