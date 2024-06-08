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Захарова: Запад является мировым меньшинством

Захарова: Запад является мировым меньшинством

У Запада нет легитимного права устанавливать свои правила, потому что он является мировым меньшинством, заявила на сессии журнала «Международная жизнь» на тему «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на полях Петербургского междукнародного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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